Правительство грозит родителям ответственностью за участие детей в протестах
Белорусский вице-премьер Игорь Петришенко назвал недопустимым для родителей брать с собой детей на акции протеста и пообещал привлечь к ответственности взрослых, чьи дети замечены среди протестующих.
«Соответствующими правовыми механизмами в рамках комиссий по делам несовершеннолетних дадим правовую оценку действиям каждого родителя, который привлекал детей к участию в несанкционированных мероприятиях», — заявил замглавы правительства, которого цитирует БЕЛТА.
В обоснование своих слов он сослался на нормы международного права, хотя конкретных статей, которые нарушают родители, не привел.
Петришенко заявил, что поручит министерствам юстиции и образования и МВД усовершенствовать правовой механизм для «еще большей защиты детей, чтобы родители не подвергали опасности их жизнь и здоровье, умышленно привлекая к участию в незаконных акциях».
Ранее Генпрокуратура Беларуси пригрозила перевести семьи, которые отказываются от обучения детей в государственных школах, в статус социально опасного положения.
09:07 10/09/2020
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