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Видео: Задержанные осводовцы – на свободе

Все задержанные осводовцы вышли на свободу. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "NEXTA".

Мурал неподалёку от станции ОСВОД

Все задержанные осводовцы вышли на свободу. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "NEXTA". 

Их освобождение объясняется тем, что завершились трое суток. разрешённые законом.

Некоторых из них успели осудить и оштрафовать: Николай Куприенко должен заплатить 810 рублей, так как его признали виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников милиции. 

У кого-то в суде объявлен перерыв, как у Петра Третьякова. А у некоторых суд ещё не начинался.
euroradio.fm
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