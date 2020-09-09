+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Версия: лосось оказался опасным источником коронавирусной инфекции

Вирусологи установили: коронавирус SARS-CoV-2 может жить на поверхности охлажденного свежего лосося более 8 дней, передает "Известия" со ссылкой на исследование китайских ученых.

 фото: ТАСС

Вирус остается вирулентным (может вызывать заболевание) на поверхности лосося в течение 2 дней при температуре 25 градусов по Цельсию, а при температуре 4 градуса - минимум 8 дней.

Специалисты напоминают: рыба на рынках, в ресторанах и при транспортировке хранится при температуре 4 градуса по Цельсию. В отличие от овощей и фруктов, рыба должна перевозиться и храниться в условиях столь низких температур. Таким образом, вирус на поверхности рыбы может выживать в течение длительного времени.


Высококачественный лосось транспортируется по миру, что, вероятно, является еще одним путем распространения коронавируса. Специалисты призывают разработать новый строгий протокол проверки импортной и экспортной рыбы до выхода продукции на рынок.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]