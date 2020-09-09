Версия: лосось оказался опасным источником коронавирусной инфекции

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Вирус остается вирулентным (может вызывать заболевание) на поверхности лосося в течение 2 дней при температуре 25 градусов по Цельсию, а при температуре 4 градуса - минимум 8 дней.





Специалисты напоминают: рыба на рынках, в ресторанах и при транспортировке хранится при температуре 4 градуса по Цельсию. В отличие от овощей и фруктов, рыба должна перевозиться и храниться в условиях столь низких температур. Таким образом, вирус на поверхности рыбы может выживать в течение длительного времени.









Высококачественный лосось транспортируется по миру, что, вероятно, является еще одним путем распространения коронавируса. Специалисты призывают разработать новый строгий протокол проверки импортной и экспортной рыбы до выхода продукции на рынок.



