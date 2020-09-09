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Королева Испании Летиция появилась на публике в дешевом платье из масс-маркета

Свой образ Летиция дополнила туфлями в тон платья, черным поясом и сумкой-клатчем. Также супружеская пара надела медицинские маски.

Королева Летиция в платье от Zara

Как сообщает издание Daily Mail, супруга короля Филиппа VI посетила с ним дворец Паласио-де-Виана в Мадриде в честь Международного дня кооперативов, основанного Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Королеву сфотографировали в твидовом платье бренда Zara темно-синего цвета, стоимость которого составляет 70 фунтов стерлингов (около 3 тысяч гривен).

Свой образ Летиция дополнила туфлями в тон платья, черным поясом и сумкой-клатчем. Также супружеская пара надела медицинские маски.


Читатели издания восхитились внешним видом королевы в комментариях под материалом.

"Она просто невероятно красивая", "Современно, стильно и шикарно. Всегда отлично выглядит. Люблю ее стиль", "Она просто идеальна. Настоящая королева!" – высказывались поклонники, пишет obozrevatel.com
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