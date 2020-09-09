В Пинске велосипедист ночью упал в траншею с трубами и погиб
Несчастный случай произошел 6 сентября на одной из улиц города, где ремонтировали трубопровод. Мимо этого участка около двух часов ночи проезжал 42-летний мужчина.
По словам официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка, пинчанин въехал в земляную насыпь и упал с велосипеда в бетонную траншею с трубами. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
19:49 09/09/2020
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