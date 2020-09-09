В Пинске велосипедист ночью упал в траншею с трубами и погиб

По словам официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка, пинчанин въехал в земляную насыпь и упал с велосипеда в бетонную траншею с трубами. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.





Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.