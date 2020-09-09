+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Пинске велосипедист ночью упал в траншею с трубами и погиб

Несчастный случай произошел 6 сентября на одной из улиц города, где ремонтировали трубопровод. Мимо этого участка около двух часов ночи проезжал 42-летний мужчина.

По словам официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка, пинчанин въехал в земляную насыпь и упал с велосипеда в бетонную траншею с трубами. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
1reg.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]