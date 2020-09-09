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Срок заключения по совокупности обвинений превышает 1300 лет. Террорист признан виновным в покушении на убийство, преднамеренном убийстве 39 человек, в том числе сотрудника полиции, нарушении правил хранения оружия.





Машарипов — выходец из Узбекистана, въехавший в Турцию в 2016 году. Он признал свою вину в содеянном. Во время обысков в квартире, которую он снимал, турецкая полиция обнаружила $150 тыс., по одной из версий, теракт был совершен не по идейным соображениям, а ради денег, однако позже причастность Машарипова к исламистам была установлена.





Атака на ночной клуб Reina произошла в ночь на 1 января 2017 года. Погибли 39 человек, в том числе граждане России, Иордании, Марокко, Саудовской Аравии, Ливана, Ливии и Израиля. Ответственность за данную вылазку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).



