Мининформ вынес очередное предупреждение TUT.BY — третье с 7 августа

















В письме Мининформа говорится, что в отношении Валерии Уласик уголовное дело не возбуждалось, а обыск проводился «в целях проверки поступившей информации о причастности ее к организации массовых беспорядков, происходящих на территории города Минска».

«Согласно информации управления Следственного комитета по городу Минску (письмо от 08.09.2020 № 15−10/17953) в настоящее время расследуется уголовное дело № 20121110202, возбужденное по статье 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам массовых беспорядков, произошедших с 09.08.2020 по 12.08.2020 в городе Минске. Для установления лиц, причастных к совершению правонарушений в указанный период, а также всех обстоятельств произошедшего следователями во взаимодействии с органом дознания на постоянной основе проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Так, по поручению следователя следственного управления Следственного комитета по городу Минску (далее — СУ УСК) 08.09.2020 с соблюдением законодательства сотрудниками ГУБОПиК Министерства внутренних дел Республики Беларусь проведен обыск по месту жительства Валерии Уласик в целях проверки поступившей информации о причастности ее к организации массовых беспорядков, происходящих на территории города Минска».





Однако лица, предъявившие Галине и Валерии Уласик постановление на обыск, заявили, что Валерия подозревается в совершении уголовного преступления по статье 293 УК РБ «Массовые беспорядки».





То же самое успела сказать Валерия журналистам, когда садилась в машину, на которой ее увезли в РУВД.





Стоит также отметить, что в течение дня 8 сентября журналисты TUT.BY неоднократно пытались уточнить статус Валерии в Следственном комитете, однако там ситуацию так и не прояснили. Зато в Министерство информации, как видим, сведения направили.





Предыдущее предупреждение ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» получило 7 сентября, еще одно — 7 августа. В соответствии с Законом о СМИ, в случае вынесения владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений в течение года доступ к сетевому изданию может быть ограничен. Решение об этом принимает Мининформ.



