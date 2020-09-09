В Слуцке Минский областной суд пересматривает уголовное дело мужчины, который сжигал стариков
В эти дни в Слуцке заседает Минский областной суд. Пересматривается уголовное дело Виктора Скрундика. Его обвинили в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.
Напомним, что 6 марта Минский областной суд приговорил к большим срокам заключения Валентина Бушнина, Сергея Захарченко и Виталия Мятежа, а Виктора Скрундика — к смертной казни за убийство пенсионеров и покушение на убийство 85-летней женщины.
30 июня Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу и отменил смертный приговор Виктору Скрундику.
15:24 09/09/2020
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