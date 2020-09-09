Виталий Цыганков, который сам был избит и на некоторое время попал за решетку, беседует с психологом-волонтером Анастасией Шапель о последствиях тех потрясений, что сегодня затронули всю страну. Ведущий программы «Размова» на телеканале Белсат , который сам был избит и на некоторое время попал за решетку, беседует с психологом-волонтеромо последствиях тех потрясений, что сегодня затронули всю страну.





«Число случаев суицида среди людей, совершавших насилие, больше, чем среди тех, кто непосредственно пережил насилие», – приводит специалист данные исследований о психологическом состоянии людей, которые применяют насилие против других.