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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Психолог: суицидов среди тех, кто совершил насилие, больше, чем среди жертв

Тысячи задержанных и сотни пострадавших. Такой результат мирных протестов после президентских выборов в Беларуси поразил весь мир и расколол общество.

Ведущий программы «Размова» на телеканале Белсат Виталий Цыганков, который сам был избит и на некоторое время попал за решетку, беседует с психологом-волонтером Анастасией Шапель о последствиях тех потрясений, что сегодня затронули всю страну.

«Число случаев суицида среди людей, совершавших насилие, больше, чем среди тех, кто непосредственно пережил насилие», – приводит специалист данные исследований о психологическом состоянии людей, которые применяют насилие против других.
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