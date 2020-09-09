И. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич 27 августа уволил известного кардиолога, академика Александра Мрочека, который 12 лет возглавлял РНПЦ «Кардиология».





Александр Мрочек рассказал, что четкую причину увольнения ему так и не озвучили, Пиневич лишь пояснил, что к нему, как к новому человеку, будут предъявлены повышенные требования, и он хотел бы видеть рядом того, кто эти повышенные требования будет исполнять.





Народный вариант причины увольнения Александра Мрочека тривиальный: академик поплатился должностью за то, что не запрещал коллективу РНПЦ выходить на протестные акции. В день увольнения медики и неравнодушные белорусы вышли на митинг в поддержку Александра Мрочека с требованием восстановить его в должности. Однако обратных решений пока не принято…





- Александр Геннадьевич, как ваше настроение, чем сейчас занимаетесь?





- Не могу сказать, что я в восторге от всего, что произошло, потихоньку восстанавливаюсь. Занимаюсь своими хобби - охотой, рыбалкой, путешествую по родному краю. Я два года не был в отпуске, поэтому сейчас решил наверстать упущенное, отдохнуть на природе.





- В вашу защиту создана петиция, собраны десятки тысяч подписей, чтобы восстановить вас в должности директора РНПЦ «Кардиология». Сотрудники вашего центра вышли с плакатами, чтобы поддержать вас. Нет обиды на чиновников, которых вы, наверное, лечили? На именитых коллег, которые отмалчиваются?





- Конечно, когда человек называет тебя другом и подписывает приказ об увольнении, на мой взгляд, это верх лицемерия. Я ни к кому не обращался за поддержкой, и горд своим коллективом - очень благодарен им за то, что они так дружно высказались в мою защиту. Многие коллеги звонили, поддерживали, подписали петицию. Контактов же с чиновниками высокого уровня не было.





«Социальные встряски увеличивают смертность от болезней сердца»

- Сейчас эмоции зашкаливают у многих. Насколько серьезные последствия могут возникнуть для сердца, всей сердечно-сосудистой системы, если копятся страх и ужас, гнев и ярость?





- Давно известны слова классика: жить в обществе и быть свободным от него невозможно, как бы ты ни старался. Можно, правда, уединиться, как делают это в Гималаях монахи. Но у нас, в стране с хорошей плотностью населения, соседу сложно не переживать за соседа, за то, что происходит рядом, в целом в Беларуси.





Когда возникает социальное потрясение, понятно, что общество на это очень активно реагирует. Есть много научных работ, которые это изучают. Особенно активно реагируют болезни системы кровообращения.





В 2011 году на Евразийском конгрессе кардиологов, который мы организовывали с Евгением Ивановичем Чазовым (знаменитый российский кардиолог, экс-министр здравоохранения СССР. - Ред.), он сделал доклад на тему связи нарастания напряжения в обществе со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.





На примере 90-х годов, того, что происходило в России (а в те годы ее отражением была и Беларусь), он показал увеличение количества смертей от болезней системы кровообращения. И назвал причины смертей - внезапные смерти, инфаркты миокарда, кризы с исходом в инсульты.





Трудно себе представить человека, который бы не реагировал тем или иным образом на происходящее. Я не говорю о частных случаях, о том, что произошло со мной. Но то, что





общество целиком страдает, - это однозначно.





- Для организма опаснее острый или хронический стресс?





- Для организма опасен и острый, и хронический стресс. Острый стрессовый фактор, как правило, формируется на какой-то готовой основе: есть хроническое заболевание, и внезапный стресс выводит это заболевание за пределы его функциональных резервов.





Например, и так есть сердечная недостаточность - а тут стресс, повышение давления, сердце оп и сдало - внезапная сердечная смертность.





Она может быть аритмическая, может возникнуть отек легкого, остановка сердца, инфаркт или инсульт. Инфаркт - это проблемы сердца, инсульт - проблема мозга, но в общем-то причины одни и те же.





Среди факторов риска сердечно-сосудистой патологии стрессовый фактор обозначен, как один из важных, наряду с артериальной гипертензией, избыточной массой тела.





Есть хронический стрессовый фактор, для каждого человека он свой, это в том числе и политические баталии. Вовлечение в стрессовый процесс всего общества тут же сказывается на увеличении количества болезней кровообращения.





Кстати, по официальной статистике, в этом году за первые два квартала наблюдается рост смертей от болезней системы кровообращения, включая трудоспособный возраст.





- Цифры впечатляющие: за апрель-июнь в Беларуси на 5605 смертей больше, чем за аналогичный период 2019 года. Некоторые спишут это на ковид, хоть официальная статистика смертности от коронавируса гораздо ниже. На ваш взгляд, с чем связан рост смертей?





- Так вот тут все наоборот – не на ковид увеличение смертей спишут. Официально у нас от ковида низкая смертность, в отличие от многих стран. Вроде бы мы с ним справились. Но как мы справились?





Смерти от ковида уходили в другую графу





– предположительно, в БСК (болезни системы кровообращения. – Ред.). И получилось, что БСК выросло, к сожалению, выросла смертность людей и в трудоспособном возрасте.





Это проблема не новая, я о ней 12 лет говорил - что в рамках смертности в графу «БСК» включают многое: и алкоголизм, и наркоманию, и сахарный диабет, и болезнь Альцгеймера. Отсюда у нас и цифра такая – 58%. В отличие от Германии, где БСК составляют 41-45% от общего числа.





Я говорил про это на совещаниях, это слышали начальники, я говорил и то, что надо пересматривать статистику, не прятать.





«Женщины, хоть и слабый пол, более устойчивые»

- На кого сильнее действует стресс?





- Наиболее подвержены стрессовой ситуации мужчины. Женщины хоть и слабый пол, но более устойчивые. Поэтому в среднем и живут на 10 лет дольше мужчин. Сигареты и алкоголь - как средство забыться или проявить быструю устойчивость к ситуации - тоже служат для мужчин плохую службу. Сильный стресс плюс перебор со спиртным нередко вызывают внезапную смерть.





- Нам еще Юрий Островский (знаменитый белорусский кардиохирург. - Ред.) рассказывал, что будет стараться работать до последнего, потому что для мужчины в возрасте уход с работы - равно быстрое угасание…





- Конечно, то, что со мной произошло, было неожиданно, вызвало некую шоковую реакцию. Но в целом, я думаю, я найду себе применение, профессия врача востребованна. Не в нашей, так в другой стране.





Сейчас я стараюсь удерживать себя в определенных рамках стрессоустойчивости - трезво относиться к ситуации, понимать, что это не окончание жизни, карьеры.





Сейчас мы говорим о том, что может произойти с каждым из нас - это в том числе потеря близкого, потеря работы, средств к существованию. В любой, самой тяжелой ситуации нужно верить, что она - временная, необходимо находить в себе силы ей противостоять.





В такой ситуации первое и очень важное решение, которое должен принять мужчина, - смена вида деятельности. Неважно какой: если был большим начальником - начните косить траву, ловить рыбу. На какой-то период займитесь активным трудом, переключитесь, чтобы обязательно быть занятым, вовлеченным во что-то.





- Сейчас советуют при стрессовой ситуации обращаться к психотерапевту.





- Самый лучший психотерапевт для человека - сам человек. Есть известный анекдот на эту тему. К психотерапевту приходит клиент с жалобой на энурез (ночное недержание мочи. - Ред.): «Помогите!»





Через какое-то время пациента встречает друг: «Ну, ты ходил к психотерапевту? Помог?» - «Ну как тебе сказать… Теперь я своим энурезом горжусь!..»





Сама проблема не исчезнет, но психотерапевт помогает изменить отношение к обстоятельствам. Таким образом, человек может выиграть в своей борьбе со стрессом. Поэтому если сам не можешь справиться, надо искать специалиста.





К сожалению, в постсоветских странах не так много таких специалистов высокого качества подготовки. Когда-то, еще будучи ректором нашей Медицинской академии последипломного образования, я говорил о важности увеличения количества психотерапевтов. Не психологов, не психиатров, а именно психотерапевтов. Это врачебная специальность, меняющая отношения человека к жизни, к болезни.





Я знаю важность выхода человека на технически сложную операцию - сердечную или онкологическую. Когда масса сомнений, неуверенности, в том числе в исходе операции. Здесь психотерапевт может сыграть важную роль.





Когда мы занимались пересадкой сердца - тоже использовали опыт психотерапевтов, чтобы настроить человека на благоприятный исход. Очень многое зависит от настроенности человека на успешный результат.





«Давайте друг другу не создавать проблем»

- Часто советуют, чтобы прожить дольше - меньше берите «да галавы».





- Да - «не нервничай, не реагируй, бери меньше, обойди стороной». А теперь скажите: кто из людей реально может этому следовать, если он неравнодушный, реагирующий на происходящее вокруг человек? Слова остаются словами. Я бы сказал коротко о важном: «Давайте друг другу не создавать проблем». В семье, в доме, на работе, в обществе.





Болезней у сердца очень много, самых разнообразных. Самое страшное для организма - когда сердце перестает работать. Это и сердечная недостаточность, и сосудистое поражение сердца с недостатком кровоснабжения, нарушение ритма сердца. Все это может стать причиной смерти.





- Вспомнила, как маммолог Поддубный рассказывал, что когда ставил пациенткам диагноз «рак груди», первым делом спрашивал: «Что вас гложет?» А почему возникают болезни сердца?





- Особого секрета в происхождении болезней системы кровообращения нет. Это, как правило, атеросклероз, возрастзависимые заболевания. Главный фактор риска - возраст. Второе - как ты шел к этому возрасту: как жил, что и сколько ел-пил, был ли физически активен? Все это формирует возникновение болезней сердца.





А вот продолжительность жизни будет зависеть от того, когда в этом хроническом заболевании наступит критический момент. Чем больше мы сами искусственно формируем дополнительные факторы риска, тем сильнее укорачиваем свою жизнь.





Естественно, сильный стресс - индивидуальный, общественный, групповой - сокращает время жизни. Был случай, когда водитель уснул за рулем, и автобус с пассажирами покатился с высокой горы в пропасть. Удачно - все остались живы, но у пассажиров развился сильнейший стресс.





Пассажиры не пострадали физически, но у одного развился гипертонический криз, у другого - микроинсульт, у третьего - предынфарктное состояние. Все были госпитализированы, притом что травм им нанесено не было, случилось чисто психологическое влияние.





Не хотелось бы, чтобы нас держали в таком напряжении. Потому что последствия могут случиться какие угодно: где тонко, там и рвется.





Любое хроническое заболевание (явное или скрытое) при остром стрессе может привести к самым непрогнозируемым печальным последствиям.







