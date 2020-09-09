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В Чашникском районе неизвестный "заминировал" частную фирму и требовал выкуп

В Чашникском районе неизвестный "заминировал" частную фирму и требовал выкуп. Письмо было отправлено на электронный адрес, в котором сообщалось, что в здании находится взрывное устройство. Какую именно сумму денег требовал отправитель письма - не оглашается. Об этом сообщает БелТА.

На предприятие, которое находится в деревне Закурье, 8 сентября приезжали специалисты саперно-пиротехнической службы, а также медики, сотрудники РОЧС и следственно-оперативная группа РОВД.


- Территория здания была обследована. Взрывоопасных предметов не обнаружено, - рассказали в УВД Витебского облисполкома.
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