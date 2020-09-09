На предприятие, которое находится в деревне Закурье, 8 сентября приезжали специалисты саперно-пиротехнической службы, а также медики, сотрудники РОЧС и следственно-оперативная группа РОВД.









- Территория здания была обследована. Взрывоопасных предметов не обнаружено, - рассказали в УВД Витебского облисполкома.