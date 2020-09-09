+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Полоцке 3-летний ребенок выпал из окна: пьяная мать в это время спала

Трехлетний малыш без одежды бегал во дворе дома № 16 на улице Свердлова в Полоцке без присмотра взрослых. Прохожие вызвали милицию. Выяснилось, что ребенок выпал из окна на первом этаже, а его пьяная мать в это время спала, сообщает TUT.by с ссылкой на «Саммит+ТВ».



— В подъезде находился мальчик, полностью голый. Соседи укутали его чем-то, чтобы он не замерз, — сотрудник Полоцкого РОВД Александр Сыс. — Мать даже не могла понять, как ребенок исчез из квартиры. Мы установили, что он залез на подоконник, вылез через форточку и упал с первого этажа на асфальт. Благо, упал удачно и не получил телесных повреждений.

Ребенок сейчас в приюте. Дальнейшую судьбу малыша обсуждают с его бабушкой и отцом, который находится во Франции на заработках.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]