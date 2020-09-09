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"Это противостояние Добра и Зла" Преподаватели МГЛУ записали видеообращение

Преподаватели Лингвистического университета, где ОМОН жестко задерживал студентов, а администрация на это никак не реагировала, записали видеообращение, в котором осудили бесчеловечные действия силовиков и выразили поддержку своим студентам.

"Это противостояние Добра и Зла" Преподаватели МГЛУ записали видеообращение
фото носит иллюстративный характер


Напомним, 1 и 2 сентября во время мирных акций протеста несколько студентов были задержаны на крыльце университета. А 4 сентября группа силовиков, ворвавшись в здание университета и применив силу, задержала ещё пятерых после того, как студенты хором спели песню французских повстанцев из мюзикла "Отверженные" Do You Hear the People Sing?
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