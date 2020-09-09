"Это противостояние Добра и Зла" Преподаватели МГЛУ записали видеообращение

Преподаватели Лингвистического университета, где ОМОН жестко задерживал студентов, а администрация на это никак не реагировала, записали видеообращение, в котором осудили бесчеловечные действия силовиков и выразили поддержку своим студентам.

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