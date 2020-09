Напомним, 1 и 2 сентября во время мирных акций протеста несколько студентов были задержаны на крыльце университета. А 4 сентября группа силовиков, ворвавшись в здание университета и применив силу, задержала ещё пятерых после того, как студенты хором спели песню французских повстанцев из мюзикла "Отверженные" Do You Hear the People Sing?