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Политолог Андрей Егоров осужден на 10 суток

Старший аналитик Центра европейской трансформации политолог Андрей Егоров осужден на 10 суток. Известно, что Егоров был задержан во время "хапуна" на улице Чеботарева в воскресенье в районе мотовелозавода.

Политолог Андрей Егоров осужден на 10 суток
Как сообщил на своей странице в Facebook философ и методолог Владимир Мацкевич, суд провели тайно. Андрей Егоров получил 10 суток. 

В интервью Thinktanks.by в конце августа Андрей Егоров отмечал, что власти будут влиять на протесты не сплошным репрессивным потоком и чудовищным уровнем насилия, а селективной тактикой подавления менее многочисленных протестов, изоляцией лидеров протестов в некоторых группах.

«Сейчас возникает столько протестных групп, что перехватать всех лидеров просто невозможно: когда одновременно выходят учителя, медики, преподаватели, студенты, рабочие разных предприятий по всей стране, то властям нужно либо разворачивать репрессии по всей стране, либо так или иначе протест будет прорастать, меняя форму, выходить наружу», - высказал мнение Андрей Егоров.
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