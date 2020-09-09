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В Беларуси сто добровольцев испытают российскую вакцину от COVID-19

В испытании российской вакцины "Спутник V" от COVID-19 в Беларуси могут принять участие сто добровольцев. Об этом сообщила заместитель заведующего лабораторией генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦ им. Гамалеи Дарья Егорова.


 

"Мы сейчас активно обсуждаем и разрабатываем план клинических испытаний на территории Беларуси. Пока мы предполагаем, что в испытаниях будут участвовать сто добровольцев от 18 до 60 лет, у которых нет противопоказаний к вакцинации", ― сообщила Егорова во время онлайн-встречи с главой Представительства Россотрудничества в республике Эдуардом Крусткалн.

Она уточнила, что противопоказаниями к вакцинации считаются обострение хронических заболеваний, инфекционные заболевания в период вакцинации, а также реакции гиперчувствительности и непереносимости отдельных компонентов вакцины.

"Мы нацелены на аудиторию, которая ранее не переносила коронавирусную инфекцию", ― добавила Егорова.

На днях премьер-министр Беларуси Роман Головченко после встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным испробовал на себе российскую вакцину от коронавируса. После вакцинации белорусский премьер чувствовал себя отлично.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Беларусь одной из первых стран получит вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Sputnik
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