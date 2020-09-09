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В Минске ОМОН задержал сразу нескольких поэтов и переводчиков

Вечером 8 сентября в Минске ОМОН задержал сразу нескольких поэтов и переводчиков.

Это Владимир Ленкевич, Анна Комар и Сяржук Медведев. Об этом сообщает Белорусский ПЕН-центр. Комар — секретарь ПЕНа, Ленкевич — координатор его проектов, музыкант.

Задержание произошло на улице Куйбышева возле "Горизонта". Как раз в этом районе ОМОН разгонял и задерживал участников акции в поддержку Марии Колесниковой и репрессированных.
Еврорадио
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