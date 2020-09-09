Ты – садист? Почему сейчас в Жодино не хватает надзирателей

Чем так опасен мирный протест, что его старательно пытаются перевести в уличные драки, пишет адвокат и политический аналитик Михаил Кирилюк.





1) Во-первых, тем что его невозможно погасить привычными способами. У них не осталось нормальных переговорщиков. Как известно, армия нужна, когда дипломатия не справилась. Наш главный дипломат - надежда демократического крыла и авангард консервативного - Макей не смог сказать ничего.





2) Во-вторых мирный протест имеет свойством серьёзно демотивировать противников и сплачивать сторонников.





Вы можете улыбнуться, но например здания великих и ужасных КГБ устроены таким образом, что в момент массовых мероприятий там просто невозможно работать. Кондиционеров нет, потому что здания исторические: закрыл окно- духота- три человека в маленьком кабинете разговаривают 4 часа подряд. Открыл окно, а с улицы доносятся гул тысячной толпы "Свабоду палитвязням". Пробовали служебную записку писать на дискотеке? Возникает ощущение что все бумажки, которые ты сейчас оформляешь, к тебе в кабинете - теряют важность. Сейчас в кабинет зайдёт толпа и что-то с ними сделает. А потом и с тобой. Это очень сильное и неприятное животное чувство потери безопасности.





Возникают крамольные мысли "А что если они победят ?" "Что я тогда буду делать ?" "Как мне обернутся все эти бумаги, которые я сейчас оформляю и подписываю?"

Ещё раз сейчас: мы наблюдали, сейчас наблюдаем и будем наблюдать всё усиливающийся исход сторонников бывшего президента сначала в никуда, а затем в лагерь его оппонентов.





Вы можете возразить: "Ну и что, наберут новых будет конкурс 10 на 1 место" Не наберут. Средний руководящий состав понимает быстрее рядового и он не связан публичной декларацией своей личной преданности бывшему. Кто сейчас помнит заместителя главы администрации Октябрьского района? А попробуй замени их всех в условиях неопределенной политической ситуации, когда верхушка, конечно, пытается транслировать уверенность в своей картине мира, но достоверно за результат не поручится никто.





3) Общественное мнение.





Этот фактор тоже сейчас недооценивают. Почему сейчас в Жодино не хватает надзирателей? Потому что до 9-12 августа быть надзирателем это было нормальная работа, а теперь всё, ты садист, соучастник тех, кто мирных людей избивает на улицах, а может ты и сам такой, просто скрываешь хорошо, вас же под маской не разберёшь.





И это надзиратели в Жодино! На более высоких уровнях ситуация еще более печальная - уровень квалификации можно оценить по качеству работы на прослушке Бивиса и Батхэда.









Люди уходят потому, что большинству людей важно мнение близких, друзей и знакомых о себе. Те, что остаются - менее профессиональные, менее образованные, менее востребованные. Отрицательный отбор затрудняет и делает невозможным красивые операции по нейтрализации протеста.





4) Влияние медиа





Опять этот фактор почему то недооценивается демократическим большинством. Войну за электронные медиа они проиграли давно и разгромно. Белорусское государственные телевидение, радио и газеты последние два десятка лет занимались тем, что дискредитировали себя и показывали Дожинки. Тем самым они снизили свой авторитет не до нуля, а даже до отрицательной цифры. Если там сейчас покажут, что на площади Победы горит вечный огонь - многие еще и проверять пойдут.





Но влияние медиа на человеческое сознание никуда же не делась! Свято место пусто не бывает. Мирный протест создает кошмарную для бывшего и сторонников картину в медиа.





Картина в медиа опять-таки сплачивает их противников, раскалывает их сторонников, мотивирует демократическое большинство на взаимопомощь и уничтожает выученную беспомощность. Наоборот, она поселяет такую выученную беспомощность непривычным образом в головах сторонников бывшего президента. "Что бы мы ни делали, не идут дела" .





Мы их и так и сяк - они не уходят. Дождь - не уходят. Заставили уехать двух кандидатов, посадили в тюрьму еще двух - не уходят. Резиновые пули - не уходят. Световые гранаты - не уходят. Аресты, избиения, пытки, изнасилования, убийства - не уходят. Арестовали членов координационного совета - не уходят.





Любой, кто руководил хотя бы двумя дворниками, знает что уверенность в бесполезности своего труда драматически снижает его производительность.





Кроме того, медиа картина уничтожает репутацию с переговорах с внешними влиятельными управленцами. Медиа картина самым прямым образом влияет на ставки получаемых кредитов через международные рейтинги. Каждый раз выходя на мирное шествие, вы забирается у сторонников бывшего президента людей, силы, деньги.





И самое главное - вы забираете у них веру в собственный успех. Поэтому они так стремятся его прекратить. Поэтому они так хотят вооружённого противостояния. Они не боятся крови. Они боятся её отсутствия. Им нужен комендантский час. Им нужны патрули на улицах. Кровища по всем каналам. Поселить в людях страх через террор. Только так они и могут удержаться у власти.





Они не умеют ничего, кроме насилия. И именно поэтому они проиграют. Они уже проиграли на самом главном поле - в головах и сердцах белорусов.





Сейчас вопрос только о том, сколько крови они успеют пролить, перед тем как отправиться в тюрьму или в бега.











