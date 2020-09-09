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Белорусы смогут летать в Ригу с 14 сентября

Авиакомпания airBaltic возобновляет еженедельный рейс Минск — Рига с 14 сентября.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.

Как рассказали в авиакомпании, введены строгие меры безопасности: всем пассажирам во время полетов бесплатно выдадут основной защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки.


Пассажирам настоятельно рекомендуют проверять условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах, тем более что они быстро меняются и отличаются в каждой стране.

Сообщается, что благодаря решению правительства Латвии смягчить ранее установленные ограничения на поездки авиакомпания начала восстанавливать выполнение многих рейсов. Так, с 4 сентября возобновлены полеты между Ригой и Стокгольмом (Швеция).
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