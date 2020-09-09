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Атака на первого вице-президента Афганистана. Есть жертвы

В Кабуле было совершено покушение на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха. Утром в среду в столице страны прогремел взрыв, высокопоставленный чиновник не пострадал, но погибли три человека из его окружения

Пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

 

По словам представителя вице-президента, в результате

атаки на конвой Салеха ранения получили трое его телохранителей, сам чиновник не пострадал.

 

Журналисты сообщают, что всего жертвами теракта стали три человека, пострадали 12.
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