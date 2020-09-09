Атака на первого вице-президента Афганистана. Есть жертвы

В Кабуле было совершено покушение на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха. Утром в среду в столице страны прогремел взрыв, высокопоставленный чиновник не пострадал, но погибли три человека из его окружения