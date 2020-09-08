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Белсат: Как ОМОН расстреливал флаги в окнах столичного комплекса «Каскад»

О светошумовых гранатах на детской площадке, солидарности соседей и борьбе за право жить под бело-красно-белым флагом рассказывает минчанин Дмитрий Шаханов.


Жители столичного комплекса «Каскад» не представляли, что после президентских выборов на определенное время окажутся на передовой, а в течение месяца сами вступят в партизанскую борьбу.

Дмитрий Шаханов вспоминает, что фальсификации, поведение силовиков, их жестокость и отсутствие реакции на нее у властей возмутили минчан.

«Ощущение, что нас обманули, что держат нас за каких-то овец, вызвало просто народный гнев», – говорит гость «Беседы» Светланы Калинкиной.

В знак протеста жители решили вывесить между зданиями огромный бело-красно-белый флаг. Что из этого вышло, смотрите в «Беседе» Светланы Калинкиной и минчанина Дмитрия Шаханова.
belsat.eu
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