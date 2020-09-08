



Жители столичного комплекса «Каскад» не представляли, что после президентских выборов на определенное время окажутся на передовой, а в течение месяца сами вступят в партизанскую борьбу.





Дмитрий Шаханов вспоминает, что фальсификации, поведение силовиков, их жестокость и отсутствие реакции на нее у властей возмутили минчан.





«Ощущение, что нас обманули, что держат нас за каких-то овец, вызвало просто народный гнев», – говорит гость «Беседы» Светланы Калинкиной.





В знак протеста жители решили вывесить между зданиями огромный бело-красно-белый флаг. Что из этого вышло, смотрите в «Беседе» Светланы Калинкиной и минчанина Дмитрия Шаханова.







