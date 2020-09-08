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Американский юрист Юрий Зенкович объявил голодовку в следственном изоляторе Мяделя

Американский юрист Юрий Зенкович объявил голодовку в следственном изоляторе Мяделя, после того как был арестован и приговорен к 10 суткам административного ареста за участие в акции протеста в Мяделе 9 августа.


В СИЗО адвокат объявил голодовку. Об этом деле было проинформировано посольство США. На Зенковича есть еще два составленных протокола.

Зенковичу 42 года, у него два гражданства - белорусское и американское. Был известным активистом Партии БНФ и Белорусского союза студентов, избирался депутатом Ждановического сельского совета. В середине 2000-х Зенкович переехал в США, где начал карьеру юриста. Его компания помогает белорусским мигрантам легализоваться в США.

Зенкович хотел участвовать в выборах президента 2020 года от Партии БНФ, но вместо него был избран Алексей Янукевич.
АФН
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