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Под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси на полигоне «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет тактическое учение «Славянское братство – 2020».





В учении примут участие подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу.





На учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.





Учения «Славянское братство» проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В минувшем году маневры проходили в Сербии.