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Послезавтра в Беларусь приедут "зеленые человечки" - для "борьбы с терроризмом"

С 10 по 15 сентября в Беларусь приедут военные из России и Сербии, сообщает Минобороны.

фото носит иллюстративный характер


Под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси на полигоне «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет тактическое учение «Славянское братство – 2020».

В учении примут участие подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу.

На учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Учения «Славянское братство» проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В минувшем году маневры проходили в Сербии.
Источник: the-village.me
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