"Колесникова на границе порвала: паспорт, шаблоны, интернет, диктатуру". Соцсети сходят с ума от Марии
Вчера представитель президиума КС Мария Колесникова пропала – люди в гражданском посадили ее в бус и увезли в неизвестном направлении. А сегодня мы узнали, что на белорусско-украинской границе при попытке властей выдворить ее из страны она порвала паспорт, сделав выдворение невозможным!
После этой информации соцсети просто взорвались от признания в любви Марии.
Ded of Persia: Назову своего ребенка любого пола Мария Колесникова.
Чай з варэннем: Иногда для того, чтобы показать, что у тебя «есть яйца», даже не нужен автомат
Ivan Radziankou: Ну давайте, пропагандоны, расскажите мне как Колесникова рвала свой паспорт от ненависти к Беларуси.
Gypsynkov: Колесникова решила показать, кто тут Крепкий Орешек, а кто "completely nuts"
Источник: kyky.org
16:28 08/09/2020
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