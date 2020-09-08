"Колесникова на границе порвала: паспорт, шаблоны, интернет, диктатуру". Соцсети сходят с ума от Марии

Вчера представитель президиума КС Мария Колесникова пропала – люди в гражданском посадили ее в бус и увезли в неизвестном направлении. А сегодня мы узнали, что на белорусско-украинской границе при попытке властей выдворить ее из страны она порвала паспорт, сделав выдворение невозможным!