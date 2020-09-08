+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Отец Колесниковой: Мария всегда повторяла: что бы ни случилось, я буду в Беларуси

Лукашенко во время интервью российским журналистам заявил, что Мария Колесникова «хотела бежать к сестре в Украину». Однако отец Марии это опровергает.

Отец Колесниковой: Мария всегда повторяла: что бы ни случилось, я буду в Беларуси
«Мария всегда повторяла: „Папа, что бы ни случилось, я буду в Беларуси“, — рассказал TUT.BY Александр Колесников. — Она ничего не говорила мне о том, что планирует уехать в Украину. И вчера я оставил заявление в милиции о ее исчезновении».

По словам Александра Колесникова, связи с дочерью у него до сих пор нет. Всю информацию о ней он сейчас узнает из интернета. Правоохранительные органы, куда он вчера обратился с заявлением по факту исчезновения Марии, отцу ничего не сообщают.

— Мария всегда повторяла: «Папа, что бы ни случилось, я буду в Беларуси», — говорит собеседник. — Это была ее принципиальная позиция.

Юрист Максим Знак, коллега Марии по Координационному совету, также заявлял, что Колесникова, несмотря на угрозы и риск репрессий, настаивала, что не собирается покидать Беларусь.

По последним данным, Мария Колесникова во время вывоза в Украину порвала свой паспорт, что сделало невозможным ее въезд в иностранное государство. После этого пограничники ее задержали.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]