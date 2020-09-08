Отец Колесниковой: Мария всегда повторяла: что бы ни случилось, я буду в Беларуси
Лукашенко во время интервью российским журналистам заявил, что Мария Колесникова «хотела бежать к сестре в Украину». Однако отец Марии это опровергает.
«Мария всегда повторяла: „Папа, что бы ни случилось, я буду в Беларуси“, — рассказал TUT.BY Александр Колесников. — Она ничего не говорила мне о том, что планирует уехать в Украину. И вчера я оставил заявление в милиции о ее исчезновении».
По словам Александра Колесникова, связи с дочерью у него до сих пор нет. Всю информацию о ней он сейчас узнает из интернета. Правоохранительные органы, куда он вчера обратился с заявлением по факту исчезновения Марии, отцу ничего не сообщают.
— Мария всегда повторяла: «Папа, что бы ни случилось, я буду в Беларуси», — говорит собеседник. — Это была ее принципиальная позиция.
Юрист Максим Знак, коллега Марии по Координационному совету, также заявлял, что Колесникова, несмотря на угрозы и риск репрессий, настаивала, что не собирается покидать Беларусь.
По последним данным, Мария Колесникова во время вывоза в Украину порвала свой паспорт, что сделало невозможным ее въезд в иностранное государство. После этого пограничники ее задержали.
"Маша вернула их в правовое поле, и сейчас надо будет обосновывать задержание", — написал в этой связи Максим Знак
14:39 08/09/2020
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