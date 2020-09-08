Осторожно! Провокация

В этих сообщениях предлагается перечислить в фонд 10 000 рублей, и тогда «мы тебя не тронем, помни, мы следим за тобой и твоими родственниками».





Один из координаторов проекта Фонда солидарности BYSOL, правозащитник и волонтер Андрей Стрижак констатирует, что это «шитый белыми нитками фейк».



