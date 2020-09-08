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Гродненский облсуд приговорил к 17 годам колонии отца за убийство пятимесячной дочери

Гродненский областной суд приговорил к 17 годам колонии усиленного режима отца за убийство пятимесячной дочери.


Мужчина признан виновным, "на основании п. 2 ч. 2 ст. 139 УК ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", проинформировали в пресс-службе Верховного суда во вторник.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Инцидент произошел 17 января 2020 года. Отец остался дома с детьми, сожительница ушла на прием к врачу. "Младшая 5-месячная дочь лежала в кроватке, плакала. Мужчину это раздражало, после чего он кулаком ударил девочку в бок, причинив тем самым телесные повреждения, которые находятся в причинной связи с ее смертью", - сообщал ранее Следственный комитет.

Девочку доставили в больницу города Свислочь в состоянии клинической смерти с травмой левой почки. После оказания экстренной помощи ребенка перевели в Гродно, где спустя месяц она скончалась.
Интерфакс
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