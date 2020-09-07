Яд и ложь госканалов

Их, пожалуй, можно назвать революционными карнавалами, так смело и креативно оплодотворило текущую политику стихийное творчество масс (а на улицы вышли сотни тысяч белорусов).





И что об этих двух маршах, важнейших событиях в жизни страны, вылилось на экран Белорусского телевидения, на его главные каналы БТ-1 и ОНТ?





Яд и ложь. Сарказм и пошлость.





«Главный эфир» на БТ-1 выразился вообще как-то по бабски: «Вышли и испортили выходной». Народные шествия для них, видите ли, непредвиденная досада. А в стране между тем шел 20-й и 21-й день массовых протестов…





Вообще, как таковых политических новостей в итоговых информационных программах воскресного БТ не было. Эфир отдали комментариям приглашенных российских и украинских экспертов антизападной направленности под рубрикой «Заграница не поможет».





Тем более что на первом канале БТ сейчас работают, как пишет РБК со ссылкой на еженедельный обзор Sense Analytics, две бригады технических специалистов и минимум три российских корреспондента пропагандистского телеканала RT («Россия сегодня»): Жданов, Придыбайло, Бабаян.





А вот очень хотелось бы от Белорусского телевидения насущной хроники: сколько человек вышло на мирные марши 29 и 30 августа, согласно официальной статистике МВД? Какие лозунги несли люди, какие основные требования у протестных акций, которые повторяются вот уже третьи выходные подряд?





В конце концов, были задержанные или обошлось без беспорядков? Ах да, про беспорядки «Главный эфир» смог-таки подловить сюжетик, но очень похоже, что заранее состряпанный, потому что их камера как-то очень выгодно снимала всю ситуацию сверху – и как только режиссеры смогли предугадать место происшествия?





Ну, на БТ, не стесняясь, теперь рулят российские «профи», говорят, что они заранее специально на те выходные арендовали квартиру на проспекте Независимости. Выходит, ждали обещанную заварушку? И она произошла!





И вот в «Главном эфире» сначала показывают картинку, как некий демонстрант пытается разбить машину ОМОНА – но, впрочем, это по словам комментаторов. В кадре же мы наблюдаем какую-то кучу малу, потасовку сильных мужчин, кого-то все-таки засовывают в бусик, а потом вдруг видим пьяное признание человека (почему-то без фамилии) в стенах, видимо, какого-то РУВД: «Эх, извините, ребята, алкоголь… Перепил…»





Это на шествиях, где люди не оставляют за собой даже крошек на тротуарах?! А если становятся на скамейки, то снимают обувь? Где пьют только минеральную воду и не слышно даже крепкого словца? Да полноте! Сценарий по шаблону, на троечку. А если и был один такой «припыленный», то сотни тысяч граждан прошли по проспектам и улицам мирно и дружно, с цветами и песнями, с улыбками и открытым сердцем.





Понятно, звучали и речевки типа «Саша, уходи», «Верым! Можам! Пераможам!», «Жыве Беларусь!» и прочие. Почему не рассказывают обо всем, а огульно оскорбляют людей, называя «бесчинствующими молодчиками»?





А чтобы подтвердить ложь, что на воскресные шествия в Минске идут лишь одни маргиналы, «Главный эфир» и «Контуры» – их основные сюжеты сделаны под копирку – предлагают зрителю не живые эфиры с места события, а подсовывают зарубежные хроники давних стычек с полицией из Польши, Украины и Германии.





При этом звучит такая трагическая музыка… Ну, сердце падает вниз от ужаса – а на это, собственно, и расчет.





Кстати, по поводу кадров из Берлина, которые так кстати пришлись в эти выходные белорусским госканалам. В немецкой столице только что прошла многотысячная демонстрация против карантина, участники которой порой действительно вели себя с полицией довольно грубо.





Но что интересно: мэрия Берлина была против этого шествия и не дала на него разрешения – пандемия снова набирает обороты в Европе. Но суд встал на сторону организаторов: люди имеют право на мирный протест!





Вы подумайте:





у нас возможно, чтобы наш суд опирался на Конституцию, а не на указания сверху?





Так и хочется задать этот вопрос господину Сукало, который с Фемидой явно не в ладах.





Но больше всего лично меня оскорбила в воскресных информационных программах БТ-1 и ОНТ «банкетная нарезка», как я назвала этот прием, прямой речи тех или иных участников белорусских мирных акций. Ну, это же просто какая-то уголовщина!





Например, у молодой женщины берут на улице интервью, а потом оставляют из него только два слова: «наркоманы» и «гуляют». И как она головкой машет для подтверждения… Эффектно?





Из интервью Валерия Цепкало телеканалу «Дождь» тоже оставляют несколько вырванных из контекста фраз про «координаторов на Западе». Не важно, что полная бессмыслица, – главное, чтобы у зрителя сложились нужное для БТ впечатление.





Но самый безобразный сюжет был изготовлен на БТ-1 из репортажа телеканала «Белсат». Это был прямой эфир с акции протеста учителей против нечестных выборов у Министерства образования РБ. Журналистка опрашивала митингующих педагогов. Но на БТ-1 остались от сюжета только рожки и… рожки.





Люди в белорусском кадре успевают что-то промычать, покачать головой, в крайнем случае произнести слово «нет», как шальная журналистка вроде бы мчится дальше. Вот как ловко работают монтажные ножницы!





Получилось, что и настоящих учителей у министерства не было, и политических требований никто не выдвигал. А заявилось, как всегда, «отребье», чтобы нарушить нашу мирную жизнь.





Правда, выкройка и склейка чужого сюжета сделана грубо, швы заметны, но телевизионный продукт рассчитан не на гурманов – зритель попроще, скорей всего, скушает. И, конечно же, отравится.



