+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В квартиру журналисток TUT.by пришли с обыском

Утром 8 сентября силовики пришли в квартиру к редактору портала TUT.by Галине Уласик.


"Силовики пытаются попасть в квартиру, где живут журналистки TUT.BY Галина Уласик и ее дочь Валерия Уласик. Сообщается, что есть санкция прокурора на обыск. Об этом сообщили сами журналистки", — передает пресс-служба БАЖ.

Галина Уласик — одна из фигуранток "дела БЕЛТА" 2018 года. После того, как ее выпустили на свободу, женщина рассказала, что следователи уговаривали её оговорить главного редактора портала Марину Золотову.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]