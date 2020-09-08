В квартиру журналисток TUT.by пришли с обыском





"Силовики пытаются попасть в квартиру, где живут журналистки TUT.BY Галина Уласик и ее дочь Валерия Уласик. Сообщается, что есть санкция прокурора на обыск. Об этом сообщили сами журналистки", — передает пресс-служба БАЖ





Галина Уласик — одна из фигуранток "дела БЕЛТА" 2018 года. После того, как ее выпустили на свободу, женщина рассказала, что следователи уговаривали её оговорить главного редактора портала Марину Золотову.