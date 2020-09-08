- Когда подросток дотронулся до провода, его ударило током и он упал. Родственники повезли его в больницу в Вилейку. Они успели довезти его живым, но в реанимации мальчик умер. Удалось установить, что отец подростка накануне выполнял в подвале работы по электричеству. Он успел зачистить провод, но почему-то не изолировал его, - рассказал заместитель начальника Вилейского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Николай Мягков.