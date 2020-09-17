Белорусские турфирмы вдвое увеличивают количество авиарейсов в Болгарию
Белорусские турфирмы решили вдвое увеличить количество авиарейсов в открывшуюся Болгарию. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.
Так, компании «Интерсити» и «Ростинг» изначально планировали запустить в сентябре три авиарейса по маршруту Минск — Бургас:
08.09 — 17.09.20;
17.09 — 26.09.20;
26.09 — 03.10.20.
Теперь же вводятся дополнительные рейсы:
12.09 — 21.09;
21.09 — 30.09;
30.09 — 10.10.
Виза для белорусов обойдется в 40 евро для взрослых и 5 евро для детей до 12 лет. При этом, обратили внимание представители турфирм, российским туристам, даже с видом на жительство в Беларуси, пока улететь не удастся.
Как прогнозируют синоптики, осенью погода на побережье в Болгарии обещает быть теплой и безоблачной. Температура воздуха в сентябре — первой половине октября составит в среднем +29 °C, воды +24…+26 C.
09:15 08/09/2020
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