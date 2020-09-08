



— В этом году, если посмотреть инструктивно-методические письма к предмету «Трудовое обучение», уже с пятого класса мальчики и девочки будут изучать параллельные темы. Например, мальчики — домоводство, а девочки — ремонт техники в быту. Думаю, сегодня каждому молодому человеку интересно, как что-то приготовить дома, а девушке — как лампочку вкрутить или с помощью шуруповерта повесить картину, — заметила Марина Юркевич.