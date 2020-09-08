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В 5-м классе девочки будут изучать ремонт техники, а мальчики — домоводство: новшества уроков труда

На уроках труда в пятом классе мальчики и девочки будут изучать параллельные темы, об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»рассказала заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Марина Юркевич.


— В этом году, если посмотреть инструктивно-методические письма к предмету «Трудовое обучение», уже с пятого класса мальчики и девочки будут изучать параллельные темы. Например, мальчики — домоводство, а девочки — ремонт техники в быту. Думаю, сегодня каждому молодому человеку интересно, как что-то приготовить дома, а девушке — как лампочку вкрутить или с помощью шуруповерта повесить картину, — заметила Марина Юркевич.
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