Компании «Unilever Россия», Mars, «Магнит», а также сервис «Яндекс.Лавка» отказались от рекламных интеграций в ютьюб-шоу Comment Out после того, как одному из гостей программы предложили написать в соцсетях оскорбительные посты о протестных акциях в Беларуси и Хабаровске.





Речь идет о выпуске Comment Out от 31 августа. Его гостями стали певица Лолита Милявская и лидер группы The Hatters Юрий Музыченко. По правилам шоу, участники по очереди вытягивают по три карточки: одну — с именем знаменитости, которой нужно написать в инстаграме «случайный идиотский комментарий» (по словам создателей Comment Out); вторую — с текстом комментария; третью — с наказанием, которое последует в случае отказа написать комментарий.





Музыченко выпало задание написать в инстаграме фигуриста и тренера Евгения Плющенко комментарий о протестах в Беларуси и о бело-красно-белом флаге, который стал их символом. «Лови загадку (отметить аккаунт) кому вообще пришло в голову сделать такой протестный флаг Белaруси? Ответ: Тихоновской. Когда она увидела след от месячных на прокладке! Прикол?))))» — говорилось в комментарии (орфография и пунктуация сохранены).





В случае отказа Музыченко предстояло выложить в инстаграме фото протестов в Хабаровске с подписью «Отличай писюн от пальца! Хабаровск — не Беларусь! Никаких концертов там! Грязный городишко, который заступается за убийцу! Вангую новый банный князь умоет это быдло» (орфография и пунктуация сохранены).





Музыченко отказался и писать комментарий, и выполнять наказание. «Обидеть целый народ ради шутки для ютьюба? Ну вы чего? Что с вами? Очнитесь, *****, люди, проснитесь!» — говорил он. Его уговаривали около 15 минут, после чего заменили наказание, предложив выпить слабительное. На это Музыченко согласился.





Этот выпуск Comment Out набрал огромное количество дизлайков. Самый популярный комментарий под ним был написан с официального аккаунта белорусского издания Tut.by и собрал 35 тысяч лайков. «Позорище. У нас люди погибают. Десятки сидят — в том числе и наши журналисты. И вы считаете это смешным. <…> С радостью сделаем с вами интервью, где вы расскажете о мотивах таких „шуток“», — говорилось в нем.





Команда ютьюб-канала «Чикен Карри», на котором выходит Comment Out, заявила в ответ, что не считает комментарий про протесты в Беларуси смешным и что он был призван создать «экстремальную ситуацию, в которой всегда проявляется истинное мнение человека». «Наша задача всегда проста. Опасный и оскорбительный комментарий склоняет участника выполнить дурацкое наказание. <…> Здесь одновременно совпали две острые политические темы ероятность этого совпадения — около 2-3% (это не точно, мы больше гуманитарии). Мы сами были негативно шокированы. Ведь мы не оставили гостю выбора. Поэтому заменили участнику наказание, что противоречит правилам», — сказано в инстаграме «Чикен Карри».





Участники команды добавили, что считают протесты и формирование гражданского общества важной темой, поэтому и решили привлечь к ней внимание. «Мы независимая авторская команда. Не аффилированная ни с одной политической силой. В этом комментарии нет ни заказа, ни цензуры. Мы увидели, что наша САМОцензура дала сбой. Мы перешли грань, да, осознанно и в здравом уме, но перешли. Мы сожалеем, что обидели многих людей», — заявили в «Чикен Карри».





После выпуска 31 августа некоторые рекламодатели отказались от сотрудничества с Comment Out. 3 сентября об этом заявила компания «Unilever Россия». «Команда #UnileverRussia обратилась к редакции передачи Comment Out и выяснила, что коллеги не считают нужным менять свою позицию или как-либо модифицировать содержание выпуска. В этой связи мы намерены предпринять все усилия, чтобы впредь избегать интеграций, которые противоречат ценностям компании и вредят репутации наших брендов», — говорилось в заявлении компании.





7 сентября стало известно, что сотрудничество с шоу прекратит также сервис «Яндекс.Лавка» — из-за несогласия с «оценками и высказываниями» авторов Comment Out. В тот же день от шоу отказались еще два рекламодателя — «Магнит» и Mars. «Мы понимаем наших партнеров и уважаем их позицию, даже когда они бегут с корабля через пробоину», — прокомментировали позицию рекламодателей в команде Comment Out.