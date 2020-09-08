







Об этом сообщила во вторник газета The Jakarta Post, пишет ТАСС





"На одном из местных рынков мы обнаружили примерно 50 продавцов и покупателей, которые отказывались носить защитные маски.





В качестве меры социального воспитания было решено поместить их в катафалки, которые используются для перевозок урн с прахом умерших от COVID-19", - сказал журналистам глава специальной правительственной группы по борьбе с коронавирусом Угас Ирванто.





По словам главы спецгруппы, "в автомобилях с нарушителями проводилась воспитательная беседа по мерам безопасности".





Кроме того, представитель местной администрации сообщил, что "на рынке были закрыты некоторые прилавки, хозяева которых нарушали режим ограничений".





Провинция Восточная Ява занимает второе место после Джакарты по числу инфицированных коронавирусом. За последние две недели в стране почти каждый день отмечается рекордный прирост заболевших. Власти объясняют это увеличением масштабов тестирования и считают, что в сентябре Индонезия достигнет пика по числу инфицированных.





Всего с начала пандемии в стране было подтверждено более 197 тыс. случаев заражения, свыше 8,1 тыс. человек умерли.