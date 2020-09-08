Германия отказалась предоставить РФ результаты анализов Навального
Причиной отказа стала секретность, поскольку расширенная информация по анализам может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера по соответствующим веществам.
В Институте фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене из-за секретности отказались предоставить России подробности результатов анализов Алексея Навального, где были обнаружены следы яда из группы Новичок. Об этом в понедельник, 7 сентября, заявил официальный представитель медико-санитарной службы Бундесвера изданию Новая газета, пишет telegraf.by
08:45 08/09/2020
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