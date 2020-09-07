Под Логойском перевернулась маршрутка, один человек погиб

"Сегодня, 7 сентября, около 17:30 на автодороге М3 в Логойском районе Пежо под управлением 40-летнего водителя столкнулось с движущимся в попутном направлении по маршруту "Плещеницы – Логойск – Минск" микроавтобусом Мерседес Бенц под управлением 45-летнего водителя. От удара последний опрокинулся", - говорится в сообщении.





"В результате ДТП погиб пассажир микроавтобуса, еще шесть пассажиров доставлены в больницу. Их личности устанавливаются. В Мерседесе помимо водителя находились 12 пассажиров", - проинформировали в министерстве.





"К слову, водитель Пежо 48 раз привлекался к административной ответственности", - отметили в МВД.