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Под Логойском перевернулась маршрутка, один человек погиб

Недалеко от Логойска в понедельник перевернулась маршрутка, в результате ДТП погиб один человек, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

"Сегодня, 7 сентября, около 17:30 на автодороге М3 в Логойском районе Пежо под управлением 40-летнего водителя столкнулось с движущимся в попутном направлении по маршруту "Плещеницы – Логойск – Минск" микроавтобусом Мерседес Бенц под управлением 45-летнего водителя. От удара последний опрокинулся", - говорится в сообщении.

"В результате ДТП погиб пассажир микроавтобуса, еще шесть пассажиров доставлены в больницу. Их личности устанавливаются. В Мерседесе помимо водителя находились 12 пассажиров", - проинформировали в министерстве.

"К слову, водитель Пежо 48 раз привлекался к административной ответственности", - отметили в МВД.
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