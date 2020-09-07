В связи с тем, что поступают многочисленные обращения, адвокаты Минской городской коллегии адвокатов приняли решение оказывать бесплатную юридическую помощь по административным делам всем гражданам, которые попали в сложную ситуацию, сообщает официальный телеграм-канал издания Наша Нiва





Обращаться можно по телефонам: +375 (29) 342-52-95, +375 (17) 348-53-48. Также можно обратиться в юридические консультации, адвокатские бюро и к адвокатам, осуществляющим деятельность индивидуально.