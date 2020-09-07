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Журналистке «Зеленого портала» Анастасии Захаревич дали семь «суток»

Журналистке Анастасии Захаревич дали семь суток административного ареста. Об этом сообщает пресс-служба БАЖ.



Корреспондент «Зеленого портала» Анастасия Захаревич находится за решеткой с пятницы. Ее задержали 4 сентября, около 17.00, около универсама «Центральный» во время освещения очередного марша женщин в Минске.

Незадолго до этого при освещении этой же акции были задержаны журналисты телеканала «Белсат» Максим Горченок и Алена Дубовик. Позже БАЖ сообщил, что журналистов телеканала отпустили из милиции.

Напомним, накануне, 4 сентября, в Октябрьский суд Минска вынес приговоры шести журналистам, которые освещали акцию студентов 1 сентября. До вынесения приговоров сотрудники СМИ трое суток провели в изоляторе. Их признали виновными в участии в несанкционированных протестных акциях и осудили на трое суток ареста, которые журналисты уже отбыли в ожидании суда.
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