Весь день огромная очередь стоит в кафе, которое спрятало людей от силовиков и осталось без двери

Сегодня с самого утра и до сих пор стоит огромная очередь в кафе O’petit на проспекте Победителей, 3. Вчера сотрудники этого заведения закрыли на ключ дверь, когда к ним забежали люди, скрывающиеся от силовиков. В итоге силовики в штатском с дубинками во главе с человеком, в котором многие опознали руководителя ГУБОПиК Николая Карпенкова выбили дверь в кофейне и вытащили оттуда людей.