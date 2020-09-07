Умер старейший клирик Гомельской епархии протоиерей Стефан









Отпевать проториея Стефана начали 7 сентября, после Божественной литургии. Чин отпевания возглавил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.





Протоиерей Стефан Гладыщук являлся духовником Гомельской епархии и почетным настоятелем прихода храма святого великомученика и Победоносца Георгия в Гомеле. Его неоднократно награждали ощерковными наградами и наградами БПЦ. В числе которых - орден преподобного Сергия Радонежского, орден Креста преподобной Евфросинии Полоцкой.





В сан диакона рукоположен 27 марта 1953 года архиепископом Минским и Белорусским Питиримом, в сан иерея — 14 февраля 1954 года.





За время он сумел снискать любовь, доверие и уважение клира и прихожан.



