В квартиру пропавшего Кравцова пришли с обыском – штаб Бабарико

"В квартире Ивана Кравцова департамент финансовых расследований провёл обыск", - сообщили "Интерфаксу" в штабе Виктора Бабарико.





Кравцов пропал утром в понедельник вместе с двумя другими членами президиума Координационного совета - Марией Колесниковой и Антоном Родненковым. Портал TUT.by со ссылкой на очевидцев сообщил, что "Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении".





В оппозиции предполагают, что их могли задержать силовики.