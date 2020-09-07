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В Бресте мужчина угрожал взорвать здание "Белтелекома"

В Бресте мужчина угрожал взорвать здание РУП "Белтелеком", если ему не перечислят крупную сумму денег, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Сегодня около 10.00 в милицию поступило сообщение о том, что на электронную почту РУП пришло письмо с требованием перечислить $50 тыс. В случае невыполнения требований автор письма угрожал взорвать административное здание по проспекту Машерова, 21. Текст письма представлял собой плохой машинный перевод с иностранного языка.

На место оперативно выехали саперы и следственно-оперативная группа. Из здания были эвакуированы 230 человек: персонал и посетители учреждения. Взрывных устройств не обнаружено. Сейчас учреждение работает в штатном режиме.
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