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Госпогранкомитет все еще "рассматривает" жалобу архиепископа Кондрусевича

По закону там могут это делать 15 суток.


В Государственном пограничном комитете Беларуси подтвердили Радыё Свабода, что поступила жалоба митрополита Тадеуша Кондрусевича на запрет ему въехать на родину.

«Жалоба рассматривается, подготовлен ли уже ответ, на данный момент сказать не могу. По закону у нас есть на это 15 суток», — сказал официальный представитель пограничного комитета Антон Бычковский.

Объяснений, на каком основании действует запрет на въезд гражданину Беларуси в свою страну, там по-прежнему не дают.
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