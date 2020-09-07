Пропала семья из Столбцовского района













В ночь на 6 сентября родители с детьми ушли из дома в д. Задворье в неизвестном направлении. По месту жительства семья оставила записку «уехали путешествовать по большой стране». На протяжении нескольких лет семья состояла в сообществе религиозной направленности. В последнее время окружающим говорили «о грядущем апокалипсисе и необходимости ухода в убежище». Активно и в большом количестве покупали консервированные продукты, крупы, бытовую химию, которые в ходе осмотра их дома не обнаружены.





Приметы: Мишук Павел Ромуальдович, на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые прямые короткие, часто курит.





Шутько Светлана Иосифовна, на вид 40 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светло-русые прямые, на левом предплечье татуировка в виде скорпиона.





Шутько Руслан Иосифович, на вид 16-18 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные прямые.





Мишук Ярослав Павлович, на вид 12 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые.





Всех, кому известно о местонахождении людей на фото, просят сообщить в Столбцовский РОВД по телефонам: 8 (01717) 25-19-15; 8 (029) 840-33-88; 102.