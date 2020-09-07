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Мужчина и пятилетний мальчик погибли в ДТП под Столбцами

Мужчина и пятилетний ребенок стали жертвами ДТП в Столбцовском районе, об этой трагедии сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Смертельная авария случилась около 17:00 в субботу 5 сентября под Столбцами. Водитель легкового авто Renault - 37-летний мужчина - не справился с управлением, в результате чего машина ушла в заноси перевернулась. В ДТП погиб водитель легковушки и его пятилетний сын.

"Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, ребенок находился вне детского удерживающего устройства", - рассказали в МВД.

Согласно правилам дорожного движения, водитель и пассажиры авто во время движения должны быть пристегнуты. Дети должны находиться в специальных автокреслах или бустерах, соответствующих их возрасту, росту и весу. Перевозить ребенка без удерживающего устройства можно только в случае, если его рост превышает 150 сантиметров, или в автомобиле такси.
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