Власти Минска отказались от празднования Дня города
Власти Минска отказались праздновать в следующие выходные День города, побоявшись, что праздник превратится в тотальную акцию массового протеста против беззакония, на которую выйдет вся столица Беларуси.
«День города пройдет без традиционных массовых гуляний. Предпочтение отдано локальным акциям, выставкам, тематическим урокам», - сообщил официальный телеграм-канал Мингорисполкома.
Свое решение власти Минска объяснили «эпидемиологической ситуацией и обеспечением безопасности граждан в условиях распространения острых респираторных инфекций».
Впрочем, есть еще одна причина – отсутствие денег в бюджете.
12:15 07/09/2020
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