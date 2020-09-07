Чиновницы призвали белорусских женщин «не стоять на улице и кричать, а заняться бытом»
Государственное агентство БелТА опубликовало призывы чиновниц к белорусским женщинам, которые до этого показал гостелеканал СТВ. В нем они рассуждают, что женщины не должны протестовать, но обязаны сидеть дома.
Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич заявила, что у белорусских женщин есть «основное призвание». И оно никак не связано с протестами.
«Не стоять на улице и кричать, а прийти домой и заняться своей семьей и своим бытом. Это основная цель и задача любой женщины, не важно, в какой стране ты живешь. К сожалению, у нас сейчас перевернулось сознание», — считает чиновница.
В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Елена Богдан попробовала себя в роли политического обозревателя и рассказала, что в Беларуси «разыгрывается сценарий», отработанный в Украине, Сирии и Египте.
«Везде все начиналось одинаково. Сначала формировалась какая-то протестная масса, собирались на нее деньги, открывались различные СМИ, задача которых была собирать людей. Потом создавался какой-то инцидент, на который была именно женская реакция», — констатировала замминистра здравоохранения.
А экс-министр и председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина порассуждала о том, что часто людей используют, а потом отодвигают, как «лишнюю фигуру».
«Нельзя быть инструментом в чужих руках. Всегда нужно думать, зачем ты идешь, цель какая и не делаешь ли ты это для кого-то», — сделала вывод уволенная с должности главы Минтруда в 2017 году Марианна Щеткина.
«Сегодня самая главная цель – страна, сохранить единство, общество. Хотя говорят, что единство всегда важнее истины, да? Всегда важнее то, что у нас было, сохранить и чтобы у нас общество не дали расколоть. Это же искусственные процессы», — утверждает экс-министр труда и соцзащиты.
Кажется, все эти дамы говорили о себе. Щеткина, которая довыслуживалась до дармоедского декрета, помогла вывести людей с протестами на улицы, после чего ее отодвинули. Богдан, которая бойко помогла Александру Лукашенко завоевать ненависть людей из-за вранья по коронавирусу. Про представительницу "Бобруйскагромаша" нам сложно сказать, поскольку она не очень известна, но, наверное, своим личным" призванием "сидеть дома" она точно не считает.
Но суть в другом - эти дамы, как и белорусская власть, и белорусская пропаганда, так и не поняли, что "поучающие тети" и "поучающие дяди", которые знают, как и кому себя правильно вести, это именно то, против чего восстали люди. Если цель остановить протесты, то давно пора было сменить интонацию. Ес цель их продолжить, то они действуют абсолютно правильно.
"Белорусский партизан"
10:35 07/09/2020
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