







Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич заявила, что у белорусских женщин есть «основное призвание». И оно никак не связано с протестами.





«Не стоять на улице и кричать, а прийти домой и заняться своей семьей и своим бытом. Это основная цель и задача любой женщины, не важно, в какой стране ты живешь. К сожалению, у нас сейчас перевернулось сознание», — считает чиновница.





В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Елена Богдан попробовала себя в роли политического обозревателя и рассказала, что в Беларуси «разыгрывается сценарий», отработанный в Украине, Сирии и Египте.





«Везде все начиналось одинаково. Сначала формировалась какая-то протестная масса, собирались на нее деньги, открывались различные СМИ, задача которых была собирать людей. Потом создавался какой-то инцидент, на который была именно женская реакция», — констатировала замминистра здравоохранения.





А экс-министр и председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина порассуждала о том, что часто людей используют, а потом отодвигают, как «лишнюю фигуру».





«Нельзя быть инструментом в чужих руках. Всегда нужно думать, зачем ты идешь, цель какая и не делаешь ли ты это для кого-то», — сделала вывод уволенная с должности главы Минтруда в 2017 году Марианна Щеткина.





«Сегодня самая главная цель – страна, сохранить единство, общество. Хотя говорят, что единство всегда важнее истины, да? Всегда важнее то, что у нас было, сохранить и чтобы у нас общество не дали расколоть. Это же искусственные процессы», — утверждает экс-министр труда и соцзащиты.





Кажется, все эти дамы говорили о себе. Щеткина, которая довыслуживалась до дармоедского декрета, помогла вывести людей с протестами на улицы, после чего ее отодвинули. Богдан, которая бойко помогла Александру Лукашенко завоевать ненависть людей из-за вранья по коронавирусу. Про представительницу "Бобруйскагромаша" нам сложно сказать, поскольку она не очень известна, но, наверное, своим личным" призванием "сидеть дома" она точно не считает.





Но суть в другом - эти дамы, как и белорусская власть, и белорусская пропаганда, так и не поняли, что "поучающие тети" и "поучающие дяди", которые знают, как и кому себя правильно вести, это именно то, против чего восстали люди. Если цель остановить протесты, то давно пора было сменить интонацию. Ес цель их продолжить, то они действуют абсолютно правильно.