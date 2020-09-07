+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Телеграм-канал: Митрополит Павел в Беларусь мог и не вернуться

Полная победа Лукашенко над Синодом РПЦ это хорошо или плохо?


«Сейчас национальный фактор Беларуси обретает все больше и больше такую политическую роль».

Патриарх Кирилл объясняет белорусским архиереям необходимость именно сейчас поставить Экзархом в Минске этнического белоруса. 

Видно, как патриарх старается подбирать слова, и все его обтекаемые намеки хорошо понятны. 

Синод на самом деле ничего не решал, а просто сделал, как Батька попросил. 

Иначе бывший минский митрополит Павел (Пономарев) в Беларусь мог бы и не вернуться. 

Пример его католического коллеги Кондрусевича у всех перед глазами", -- пишет телеграм-канал Церквач. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]