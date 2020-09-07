Телеграм-канал: Митрополит Павел в Беларусь мог и не вернуться
Полная победа Лукашенко над Синодом РПЦ это хорошо или плохо?
«Сейчас национальный фактор Беларуси обретает все больше и больше такую политическую роль».
Патриарх Кирилл объясняет белорусским архиереям необходимость именно сейчас поставить Экзархом в Минске этнического белоруса.
Видно, как патриарх старается подбирать слова, и все его обтекаемые намеки хорошо понятны.
Синод на самом деле ничего не решал, а просто сделал, как Батька попросил.
Иначе бывший минский митрополит Павел (Пономарев) в Беларусь мог бы и не вернуться.
Пример его католического коллеги Кондрусевича у всех перед глазами", -- пишет телеграм-канал Церквач.
10:31 07/09/2020
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