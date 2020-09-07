







«Они считают, что, по политическим соображениям, на территории Беларуси им угрожает опасность», – добавил он.

«Были опасения, связанные с Беларусью, что оттуда будут приезжать зараженные коронавирусом», – сказал Дуда и подчеркнул, что причин для опасений нет.





«Движение на границе осуществляется на нормальном уровне – около 2 тыс. граждан Беларуси в день въезжают на территорию Польши. У них не фиксируется большое число заражений», – отметил он.





Ранее власти Польши приняли решение облегчить для граждан Белоруссии режим пересечения границы, ускорив процесс выдачи виз.





26 августа премьер-министр Польши провел встречу с главами парламентских фракций, которая целиком была посвящена событиям в Беларуси. Он рассказал, что Польша впустила на свою территорию десятки раненых белорусов, у которых не было виз, и оказала медицинскую помощь.







