Около 100 белорусов уехали в Польшу. Они считают, что, по политическим соображениям, на родине им угрожает опасность
Около 100 граждан Беларуси обратились к польским властям с просьбой позволить им остаться на территории республики. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая в пятницу после совещания с представителями правительства, посвященного пандемии коронавируса, передает ТАСС.
«Они считают, что, по политическим соображениям, на территории Беларуси им угрожает опасность», – добавил он.
«Были опасения, связанные с Беларусью, что оттуда будут приезжать зараженные коронавирусом», – сказал Дуда и подчеркнул, что причин для опасений нет.
«Движение на границе осуществляется на нормальном уровне – около 2 тыс. граждан Беларуси в день въезжают на территорию Польши. У них не фиксируется большое число заражений», – отметил он.
Ранее власти Польши приняли решение облегчить для граждан Белоруссии режим пересечения границы, ускорив процесс выдачи виз.
26 августа премьер-министр Польши провел встречу с главами парламентских фракций, которая целиком была посвящена событиям в Беларуси. Он рассказал, что Польша впустила на свою территорию десятки раненых белорусов, у которых не было виз, и оказала медицинскую помощь.
10:18 07/09/2020
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