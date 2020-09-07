Караев предупредил протестующих

По словам министра, сейчас девочки становятся в сцепку, охраняя мальчиков.

По этому поводу уже пошли шутки, что таких девочек можно брать в армию, а мальчиков – к плите.

Такие девочки, если они охраняют мальчиков, становясь в боевые «сцепки».





фото: Наша нива





Силовики на акциях протеста девочек и женщин стремятся не трогать.

Караев высказался о вероятности силовых акций протестующих.

Про силовую акцию скажу так: она возможна, – цитирует министра телеканал СТВ.

Никто не исключает, что у таких людей еще «не весь пыл загас».

Юрий Караев заявил о тщетности попыток силовых акций.

ОМОН на месте, внутренние войска на месте.





Если кто-то решит попробовать еще раз силовым путем, мы не дрогнем, – резюмировал он.





При этом силовики не будут стремиться провоцировать. Все должно решаться мирно.



