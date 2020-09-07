+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Дело о "расчлененке" под Челябинском начинает рассматривать Мингорсуд

Минский городской суд сегодня приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве и расчленении тела женщины, сообщили в суде.


Преступление было совершено в сентябре 2018 года, когда 62-летняя женщина отправилась в Россию для продажи женской одежды на арендованном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter под управлением 42-летнего мужчины. Он и был впоследствии задержан по обвинению в совершении особо тяжкого преступления.

"По данным следствия, мужчина обвиняется в том, что, находясь на территории Свердловской и Челябинской областей РФ, дал женщине психотропный препарат, нанес ей не менее четырех ударов в область головы и тела. Затем, желая скрыть следы преступления, расчленил тело и спрятал в лесу под городом Аша (Россия)", - сообщили Sputnik в понедельник в Мингорсуде.

Кроме этого, его будут судить за завладение деньгами убитой, товаром и личными вещами.

"Рассмотрение дела начнется 7 сентября в 11:00", - сказали в суде.

Как ранее сообщал Следственный комитет Беларуси, было установлено, что из той роковой поездки мужчина вернулся один, а родственникам женщины пояснил, что она решила продолжить торговать в России. Но родные женщины не поверили и обратились в милицию.

Следователи позднее установили обстоятельства преступления. В рамках расследования уголовного дела для установления всех обстоятельств произошедшего в установленном порядке осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами Российской Федерации. Именно благодаря совместной работе следственным путем удалось определить местонахождение тела и обнаружить его.

Обвиняемого будут судить ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения с целью завладения имуществом) и ч. 2 ст. 139 (убийство лица, находящего в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) Уголовного кодекса Беларуси.
Sputnik
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]